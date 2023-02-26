ПриватБанк начал блокировать карточки одной категории украинцев: шансов вернуть счет нет

Банки всегда вели, а теперь еще более активно ведут финансовый мониторинг. Все потому, что в Украине появилось очень много предпринимателей, которые не облагают налогом свою деятельность. Это продавцы с интернет-магазинами, фрилансерами и другими самозанятыми лицами, доходы которых остаются в тени. Но вот, как оказалось под угрозу блокировки, может попасть и любой, кто занимается волонтерством. Сейчас в Украине таких людей много. Они производят сборы средств, закупают товары для ВСУ. Однако, как отмечает банк, в таком случае нужно зарегистрироваться, как ФЛП.

Волонтер сообщила о блокировке счета

В подобную ситуацию попала одна из волонтеров, которая рассказала об инциденте на сайте Минфина. Говорит в один момент потеряла доступ к счету, при этом сумевшему после этого предоставить банку все чеки о закупленных для ВСУ товарах. За два дня накопилась сумма более 30 000 гривен, что и стало причиной блокировки. По словам специалистов, не было никакой информации о происхождении этих средств, а потому за подозрительную активность карточка была заблокирована.

«Часть документов я подала в отделение банка, затем выслала чеки (о закупке товара всего за два дня на сумму более 30 тыс. грн), которых накопилось много. Но на той же неделе мои счета заблокировали. Обратилась на горячую линию по номеру 3700, где оператор сказал, что ничем помочь не может», — сказала волонтер.

В банке сказали, что разблокировать счет невозможно

В учреждении заявили, что если карта попадает под блокировку из-за неизвестного происхождения средств, то разблокировать ее практически невозможно.

«Просим прощения от имени банка за возможные неудобства. Вам направили на почту список необходимых документов и дополнительно коллеги связывались с вами в телефонном режиме и документов не получили. Когда сможете предоставить документы, напишите, пожалуйста, к нашему чату или на сайте банка», — ответил ПриватБанк.

Также добавили, что клиентка может открыть счет в другом банке и ей туда переведут остаток ее средств.