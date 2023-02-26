ПриватБанк почав блокувати картки однієї категорії українців: шансів повернути рахунок немає

Банки завжди вели, а тепер ще активніше ведуть фінансовий моніторинг. Все через те, що в Україні з’явилося дуже багато підприємців, які не оподатковують свою діяльність. Це продавці, які мають інтернет-магазини, фрілансери та інші самозайняті особи, доходи яких залишаються в тіні. Та ось, як виявилося під загрозу блокування може потрапити й будь-хто, хто займається волонтерством. Зараз в Україні таких осіб, багато. Вони проводять збори коштів, закуповують товари для ЗСУ. Однак, як зазначає банк в такому випадку потрібно реєструватися, як ФОП.

Волонтерка повідомила про блокування рахунку

В подібну ситуацію потрапила одна з волонтерок, яка розповіла про інцидент на сайті Мінфіну. Каже в один момент втратила доступ до рахунку, при цьому що змогла після цього надати банку всі чеки про закуплені для ЗСУ товари. За два дні назбиралася сума понад 30 000 гривень, що й стало причиною для блокування. Зі слів спеціалістів, не було жодної інформації про походження цих коштів, а відтак за підозрілу активність картку було заблоковано.

«Частину документів я подала до відділення банку, потім вислала чеки (про закупівлю товару всього за два дні на суму понад 30 тис. грн), яких накопичилося багато. Але того ж тижня мої рахунки заблокували. Звернулася на гарячу лінію за номером 3700, де оператор сказав, що нічим допомогти не може», – сказала волонтерка.

В банку сказали, що розблокувати рахунок неможливо

В установі заявили, що якщо картка потрапляє під блокування через невідоме походження коштів, то розблокувати її практично неможливо.

«Просимо вибачення від імені банку за можливі незручності. Вам надіслали на пошту список необхідних документів та додатково колеги зв’язувалися з вами у телефонному режимі та документів не отримали. Коли зможете надати документи, напишіть, будь ласка, до нашого чату або на сайті банку», — відповів ПриватБанк.

Також додали, що клієнтка може відкрити рахунок в іншому банку, і їй туди переведуть залишок її коштів.