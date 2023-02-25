Пенсия отменяется: у украинцев могут отменить часть трудового стажа

Всем понятно, что для выхода на заслуженный отдых в Украине необходимо иметь определенный страховой стаж, однако у некоторых граждан возникают проблемы с его подтверждением. Из-за этого украинцы не могут выйти на пенсию.

К примеру, жительница Одесской области столкнулась с трудностями, так как ее трудовая книжка не содержала записей о трех годах работы поваром в агрофирме, которая закрылась 20 лет назад. Если эти годы не будут засчитаны, то женщина не сможет выйти на пенсию, несмотря на общий стаж 30 лет к моменту ее 60-летия в апреле.

В такой ситуации можно подтвердить страховой стаж с помощью не менее двух свидетелей, имеющих документы о работе за период, который нужно подтвердить заявителю. Если это не возможно сделать, то для подтверждения стажа можно использовать данные из реестра застрахованных лиц или справки, выписки из приказов и другие документы.

Если подтвердить стаж все же не получится, то граждане вынуждены будут выходить на пенсию позже. Поэтому важно внимательно проверять все записи в трудовой книжке.

Напомним, что уже в этом марте украинцы получат надбавку к пенсии в размере 20%. Об этом недавно сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, грядущая индексация — это инициатива президента Украины Владимира Зеленского. Несмотря на существенный дефицит средств в госбюджете, пенсии все таки поднимут на уровень инфляции. Еще в конце декабря прошлого года сообщалось о замораживании индексации всех социальных выплат в новом году, Но потом решение изменили, поскольку именно пенсионерам приходится сложнее всех С момента полномасштабного вторжения российских оккупантов стоимость товаров первой необходимости существенно выросла. Таким образом мартовское повышение пенсий поможет хоть немного улучшить финансовое положение украинских пенсионеров.