Пенсія відміняється: в українців можуть відмінити частину трудового стажу

Усім зрозуміло, що для виходу на заслужений відпочинок в Україні необхідно мати певний страховий стаж, проте у деяких громадян виникають проблеми з його підтвердженням. Через це українці не можуть вийти на пенсію.

Наприклад, мешканка Одеської області стикнулась з труднощами, оскільки її трудова книжка не містила записів про три роки роботи кухарем в агрофірмі, яка закрилась 20 років тому. Якщо ці роки не будуть зараховані, то жінка не зможе вийти на пенсію, попри загальний стаж 30 років до моменту її 60-річчя у квітні.

У такій ситуації можна підтвердити страховий стаж за допомогою не менше двох свідків, що мають документи про роботу за період, який потрібно підтвердити заявнику. Якщо це не можливо зробити, то для підтвердження стажу можна використовувати дані з реєстру застрахованих осіб або довідки, виписки з наказів та інші документи.

Якщо підтвердити стаж все ж таки не вдасться, то громадяни змушені будуть виходити на пенсію пізніше. Тому важливо уважно перевіряти всі записи в трудовій книжці.

Нагадаємо, що вже в цьому березні українці отримають надбавку до пенсії у розмірі 20%.

Про це недавно повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, надходження наступної індексації пенсій стало ініціативою президента України Володимира Зеленського. Незважаючи на значний дефіцит коштів у держбюджеті, пенсії все ж піднімуть до рівня інфляції. Ще в кінці минулого року повідомлялося про заморожування індексації всіх соціальних виплат на наступний рік, але потім рішення змінили через те, що саме пенсіонерам доводиться складніше за всіх. З моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів вартість товарів першої необхідності суттєво зросла. Таким чином, березневе підвищення пенсій допоможе хоч трохи поліпшити фінансове становище українських пенсіонерів.