Лунный календарь причесок: астрологи назвали лучшие даты марта для похода в парикмахерскую

Цикл Луны оказывает существенное влияние на жизнь человека. С фазами этого небесного светила тесно связано наше самочувствие и еще целый ряд процессов, происходящих с нашими телами. В частности, Луна, в зависимости от своего положения, может ускорить или замедлить рост волос.

Астрологи составили специальный Лунный календарь стрижек, который поможет выбрать самый лучший день для посещения салона красоты. Этот календарь расскажет, какие даты марта 2023 года наиболее благоприятны для стрижки или покраски, а когда лучше воздержаться от любых манипуляций с волосами.

Фазы Луны в марте

Общие принципы Лунного календаря свидетельствуют, что стрижка волос на молодую Луну будет способствовать их быстрому росту. То есть сделанная в этот период прическа продержится недолго. В то же время процедуры, назначенные на период убывающей Луны, будут иметь более длительный эффект. При этом лучшим временем для похода в парикмахерскую считается полнолуние.

В марте циклы Луны распределятся следующим образом:

с 1 по 6 марта – растущая Луна;

7 марта – полнолуние;

с 8 по 20 марта – спадающая Луна;

21 марта – новолуние;

с 22 по 31 марта – растущая Луна.

Лучшие даты для каждой процедуры

Некоторые числа марта будут энергетически более подходящими для отдельных манипуляций с волосами. Астрологи рассказали, в какие дни лучше всего записываться на ту или иную процедуру.

Стрижка:

лучшие дни для стрижки в марте – это 2-3, 6-10, 14-16, 24, 26-28 и 31 марта;

чтобы волосы отрастали быстрее, стричься нужно 3, 6-10, 14, 22 или 28 марта;

более здоровые и густые волосы отрастут после стрижки, назначенной на 5, 12, 15 или 29 марта;

кардинально менять стрижку астрологи советуют 5 или 12 марта.

Покраска:

краситься астрологи советуют 2, 7-10, 13, 16, 18, 22, 24-27 или 29 марта

окрашивать волосы в свой цвет или другие натуральные оттенки лучше 8, 10, 13, 24 или 29 марта.

Химическую завивку советуют делать 14, 19, 20, 23-29 или 31 марта.

Полностью отказаться от визита в салон красоты стоит 1, 4, 11, 17, 20-21 и 30 марта.