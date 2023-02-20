Украинским переселенцам перестали выплачивать денежную помощь: что случилось

В Украине переселенцы начали массово жаловаться на задержку финансовой помощи. Украинцы звонят по телефону на горячую линию и сообщают, что до сих пор не получили свои выплаты на проживание. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции Украины.

В Государственной казначейской службе объяснили причину задержки выплат. Представители ведомства отметили, что сейчас занимаются финансированием важнейших соцвыплат. Но это не значит, что помощь для ВПЛ является для государства чем-то незначительным. Просто ее не относят к первоочередным потребностям населения.

В казначействе подчеркнули, что вопрос с выплатами для внутренних переселенцев был отложен совсем ненадолго. Начисление средств начнется уже в ближайшее время. С этой целью в распоряжение Минсоцполитики уже было передано 5,5 млрд. грн. Также в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заверили, что будут сообщать гражданам о всех новостях касательно финансирования выплат.

Напомним, что в Украине внутренне перемещенные лица имеют право на ежемесячную помощь от государства. Сумма такой помощи составляет:

2 тыс. грн – на взрослого;

3 тыс. грн – на человека с инвалидностью или ребенка.

Оформить этот вид помощи украинцы могут в приложении «Дия» или в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту пребывания. Тем, кто уже получал помощь в течение прошлого года, на 2023 год ее продолжат автоматически. Но только при условии, что переселенец все еще соответствует требованиям к получателям выплат.

Кроме этого лица, пострадавшие в результате военных действий, или в течение определенного времени проживающие на оккупированных территориях могут рассчитывать на выплаты от международных организаций. В частности, финансовую помощь украинцам сейчас оказывают Международный комитет Красного креста, ООН, Датский совет по делам беженцев и другие. Но стоит помнить, что получать выплаты украинец может только от одной из этих организаций.