Мартовская индексация на пороге: некоторым из пенсионеров повысят выплаты на 1 тыс. грн

С 1 марта украинским пенсионерам пересчитают размер выплат. При этом некоторым пожилым гражданам существенно увеличат сумму пенсии. В частности, те, у кого «чистая» пенсия составляет 5 тыс. грн, получат надбавку около 1 тыс. грн.

Рост доходов украинских пенсионеров в марте произойдет за счет индексации или так называемого «осовременивания» выплат. Поскольку в формуле индексации учитывается показатель инфляции, а она в прошлом году составила около 30%, пенсию гражданам повысят существенно.

Старики могут ожидать, что в результате перерасчета их выплаты вырастут по меньшей мере на 20%. Хотя в Минсоце до сих пор окончательно не определились с размером повышения. В лучшем случае он составит от 22% до 24%.

При этом следует отметить, что увеличивать при индексации будут только «чистую» пенсию, рассчитанную по формуле. То есть, никакие возрастные надбавки или надбавки за стаж не учтут. Таким образом, украинцы, чей расчетный размер пенсии составляет 5 тыс. грн, получат повышение от 1 тыс грн. С пенсией в 4 тыс. грн можно рассчитывать как минимум на 800 грн сверху. А вот тем, у кого пенсия минимальная, ее увеличат примерно на 400 грн.

Добавим также, что индексация коснется не всех категорий пенсионеров. «Осовременят» пенсионные выплаты только тем, кому их начисляли по общей формуле. А вот судьи, прокуроры, чиновники другие украинці, которые оформляют себе вместо пенсии пожизненное содержание, повышения могут не ждать.

Индексация пенсий начнется с 1 марта, так что первые выплаты в увеличенном объеме украинцы получат уже в апреле. В Кабмине надеются, что рост пенсий немного облегчит жизнь украинским пенсионерам, которые сейчас являются самой уязвимой социальной группой в Украине. Именно поэтому даже на фоне сложной экономической ситуации правительство приняло решение провести индексацию. При этом остальные бюджетные выплаты, в частности прожиточный минимум и минимальную зарплату в 2023 году пересматривать не будут.