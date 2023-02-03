Відомий кіберзлочинець спрогнозував поразку України та початок Третьої світової війни

Кім Дотком, який в минулому був чорним хакером, а нині власником файлообмінника Mega заявив, що росія виграє у війні в Україні, а “західна пропаганда та зброя не зможуть змінити ситуації”.

У своєму аккаунті у Twitter Дотком розкритикував виступ колишнього генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, в якому той закликав поставляти Україні більше важкого озброєння.

В своєму пості той написав наступне “Ситуація в Україні загострюються, тому що ні Захід, ні Росія не можуть дозволити собі програти. Росія виграє. Західна пропаганда та постачання зброї НАТО не можуть цього змінити. Війська НАТО увійдуть до України у 2023 році. Це Третя світова війна. Це відбувається”.

У відповідь на гнівні коментарі користувачів, Дотком написав, що “сподівається, що його прогноз не справдиться”.

Раніше він підтримував російський вкид про американські біолабораторії в Україні, а також те, що коронавірус створили в США.

Нагадаємо, що ФБР підозрювало Доткома у здирстві. відмиванні грошей та масовому порушенні авторських прав. Кім Дотком прославився тим, що витратив 10 мільйонів доларів на адвокатів, щоб уникнути відповідальності. Після чого оголосив себе банкрутом. Також він підтримував висловлювання Ілона Маска про війни росії проти України. В тому числі, останнє опитування про відокремлення частини країни для укладення миру та скаржився на “мільйони українських ботів”.

Однак в українців немає сумнівів щодо того, хто виграє цю війну. Світ опинився на межі Третьої світової війни та застосування ядерної зброї. І все це через диктатора, який досі не може збагнути що радянський союз давно помер і відновити його, на щастя, неможливо.

Весь цивілізований світ об’єднався в допомозі Україні, надання важкого озброєння нашим збройним силам з кожним днем наближає перемогу. І всі ми сподіваємося, що цей рік принесе нам найочікуванішу звістку – росія капітулювала.