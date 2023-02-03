Уряд Ізраїлю розглядає можливість передачі ЗСУ “Залізного купола”: коли це може статися

В Україні можуть розгорнути систему “Залізний купол”. Уряд Ізраїлю серйозно розглядає можливості для передачі Збройним силам України системи “Залізний купол”. Таку заяву зробив очільник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху.

Коли Україна може отримати “Залізний купол”

Для початку варто сказати, що донедавна Ізраїль надавав України лише гуманітарну допомогу. На думку журналістів видання Times of Israel, рішення про передачу ЗСУ “Залізного купола” можуть прийняти на фоні складних відносин від Ізраїлем та росією.

Як стверджує Нетаньяху, Ізраїль працює над збереженням “свободи дій” в Сирії. Тегеран не покидає спроб закріпитися на сирійсько-ізраїльському кордоні. Наразі там знаходиться близько ста тисяч шиїтських бойовиків, які виконують накази іранських командирів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю нагадав, що його країна активно бореться з Іраном, тим самим допомагаючи Києву. Тегеран активно надає кремлю зброю, які ті використовують для атак по України. Мова йде про іранські безпілотні літальні апарати Shahed-136, якими російські окупанти атакують енергетичну систему України.

Нагадаємо, що в ніч на 29 січня одразу декілька важливих воєнних об’єктів та території Ірану атакували ударні безпілотники. За даними засобів масової інформації за цим стоїть Ізраїль та США. І хоча це не підтвердила жодна сторона, напередодні атаки глава ЦРУ був з візитом в Ізраїлі.

Що стосується ймовірності надання системи “Залізний купол” Україні, то наразі триває етап обговорень. Однак зважаючи на те, що передачі багатьох видів озброєння передували заяви, про неможливість надання того чи іншого виду зброї, шанси на передачу “Залізного купола “ досить високі. Так було з американськими системами залпового вогню HIMARS, системами ПРО Patriot та важкими танками. які невдовзі отримає українська армія. Однак навряд чи Ізраїль погодиться надати систему ППО “Залізний купол” до того часу, поки російські окупанти залишаються на території України.