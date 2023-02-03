Рішення прийнято: чи отримають ЗСУ далекобійні ракети для HIMARS

Цього тижня Вашингтон оголосив про надання Україні чергового пакету оборонної допомоги на суму понад два мільярди доларів. Джерела видання Reuters, які побажали зберегти анонімність, стверджують, що серед іншого Збройним силам України нададуть далекобійні ракети для переданих раніше комплексів HIMARS.

Яка дальність ураження далекобійних ракет GLSDB

Крім далекобійних ракет, в Пентагоні вирішили передати українській армії високоточні боєприпаси, обладнання для зенітно-ракетних комплексів Patriot, які Україна отримає після завершення навчання зенітників, а також протитанкові ракетні комплекси Javelin. При цьому зазначається, що про передачу ракет великої дальності ATACMS поки мова не йде. В Пентагоні вирішили надати ракети GLSDB, які є спільною розробкою інженерів Saab та Boeing.

У якості пускових установок для ракет GLSDB будуть використовуватися надані раніше системи залпового вогню HIMARS. З такими далекобійними ракетами українські розрахунки зможуть наносити удари по противнику на відстані до 150 км. Нижче ви можете бачити карту, де показано куди дістануть GLSDB.

GLSDB являють собою модифіковані бомби GBU-39 виробництва Boeing з ракетним двигуном від снаряду GMLRS. Точна ціна такої ракети не розголошується, однак за підрахунками експертів її вартість сягає 40 тисяч доларів. Для порівняння, одна ракета ATACMS коштує близько мільйона доларів.

Далекобійні ракети вкрай необхідні Україні для ефективної боротьби з окупантами. Днями представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що російська армія вчиться на своїх помилках. Ворог більше не облаштовує склади боєприпасів близько до лінії фронту. Всі боєприпаси ворог тепер зберігає в глибокому тилу. Тепер українські розрахунки HIMARS не можуть вражати їхні склади настільки ефективно, як це було влітку та осінню.

Нагадаємо, HIMARS здатні вражати цілі на відстані близько 40 км, з новими GLSDB дистанція збільшиться втричі. Це завдасть суттєвих проблем нашому ворогу.