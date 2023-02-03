В Украине подняли шум из-за якобы увеличения количества повесток: в Генштабе ВСУ объяснили причину

В последнее время на украинских интернет-ресурсах активно обсуждается тема ускорения темпов мобилизации. Будто бы работники военкоматов начали массово раздавать повестки даже случайным прохожим на улице. Хотя эти разговоры далеко не всегда подтверждаются реальными фактами из деятельности территориальных центров комплектования.

На самом деле у украинского военного командования сейчас много причин для ускорения мобилизации. Прежде всего, это недостаток вооружения, которое приходится компенсировать наращиванием живой силы. А также усиление угрозы повторного наступления россии сразу на четырех направлениях.

Как отметил бывший заместитель главы Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, союзники еще в начале зимы значительно уменьшили объемы поставок вооружения в Украину. Тем временем в россии активно готовятся ко второй попытке масштабного наступления, которое год назад завершилось для них провалом.

В начале войны украинцам удалось с помощью военных маневров снизить потенциал россии и склонить чашу весов в свою пользу. Однако сейчас враг вновь активно увеличивает количество личного состава и пытается из доступных ему источников пополнять запасы вооружения. Такую угрозу нельзя недооценивать.

Романенко объяснил, что если бы в Украину поступало больше оружия от западных партнеров, можно было бы обойтись меньшим числом личного состава. Сейчас же приходится без конца призывать людей, чтобы как-то компенсировать недостатки в техническом обеспечении. Это закон войны: чем меньше оружия, тем больше нужно солдат.

При этом стоит отметить, что, несмотря на масштабы призыва в России (последняя волна мобилизация – 300 тыс. человек), по качественным характеристикам такие призывники значительно уступают новобранцам в Украине. Ведь мобилизованных россиян часто отправляют на поле боя без должной подготовки с устаревшим оружием и экипировкой. То есть используют их как «пушечное мясо». В то время, как украинцы попадают на передовую только после прохождения специального обучения и обеспеченные всем необходимым, от шлема до аптечки.