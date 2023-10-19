В Україні схвалили бюджет із рекордним дефіцитом

Верховна Рада України ратифікувала запропонований державний бюджет на 2024 рік, який містить значний дефіцит і витрати.

За законопроект проголосували 285 депутатів. Основною проблемою бюджету є значний дефіцит, для покриття якого необхідна міжнародна фінансова допомога.

Прогнозовані доходи бюджету встановлені на рівні 1,746 трильйона гривень, тоді як витрати очікуються на рівні 3,308 трильйона гривень, в результаті чого дефіцит становитиме 1,59 трильйона гривень.

Раніше Сергій Марченко, голова Міністерства фінансів України, коментував, що країна залишатиметься залежною від зовнішньої фінансової підтримки, не маючи змоги самостійно фінансувати свій державний бюджет.