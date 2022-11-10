Що робити заброньованому працівнику, якщо вручили повістку: чи можуть його забрати до війська

Війна України та росії в самому розпалі, тож у Верховній Раді вже зареєстрували законопроект про чергове продовження терміну мобілізації. Найімовірніше цього разу його продовжать знову ж таки на 90 днів, тобто до 19 лютого 2023 року. Таким чином військовозобов’язані українці і в подальшому будуть отримувати повістки, причому вручити їх можуть навіть заброньованим громадянам. Чи доведеться заброньованим чоловікам вступати до війська та як їм діяти у випадку отримання повістки?

Як зазначила адвокатка Марина Бекало, заброньовані роботодавцем чоловіки призовного віку справді можуть отримати виклик до військомату. Адже 22 стаття закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» цього не забороняє. Заброньовані громадяни, як і всі інші, зобов’язані у зазначений в повістці термін з’явитися до територіального центру комплектування. Та забрати до війська їх все одно не зможуть, оскільки бронюючи свого працівника роботодавець забезпечує його тимчасове звільнення від мобілізаці.

Також адвокатка висловилася щодо вручення повісток у магазинах, спортзалах, парках та інших людних місцях. За її словами такі дії працівників військкомату не суперечать закону. На цьому військове керівництво наголошує ледь не на кожному офіційному заході та брифінгу. Але в той же час в законі не прописаний такий порядок вручення повістки.

Згідно з 33 пунктом офіційного Порядку виписати громадянину України повістку можна за місцем проживання або місцем роботи. Тож якщо вам намагаються вручити виклик до військкомату просто на вулиці, можна, пославшись на зазначений пункт 33, відмовитись від нього. Натомість попросити уповноважений представників центру комплектування, надіслати повістку за домашньою чи робочою адресою.

Якщо ж заброньований працівник таки отримав повістку за передбаченим Законом порядком, до військкомату йому потрібно взяти з собою наказ про бронювання або витяг з нього. Тоді його точно не зможуть мобілізувати.