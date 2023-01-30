ЗСУ отримають понад 100 німецьких БПЛА Vector: як вони допоможуть в боротьбі з окупантами

Вже найближчим часом Збройні сили України можуть отримати військові безпілотники Vector. Запит на їх отримання відправило Міністерство оборони України. Така інформація з’явилася на офіційному сайті компанії Quantum Systems, яка працює на німецькому ринку. Виробник дронів повідомляє, що об’єм партії складе 105 одиниць.

Що відомо про військові БПЛА Vector

Військові безпілотники для Збройних сил України замовив уряд Німеччини. Замовлення вже оплачено. Безпілотні літальні апарати Vector використовуються Україною у війні проти окупаційних військ Росії. Наприкінці минулого року компанія Quantum Systems вже відвантажила українській армії 33 одиниці таких літальних апаратів.

Що стосується особливостей дрона, то його можна ефективно використовувати в найбільш екстремальних умовах. Більше того, українські оператори дронів допомогли інженерам Quantum Systems створити нову версію програмного забезпечення. Новий софт допоможе Vector літати в умовах відсутності сигналу GPS.

Щодо технічних характеристик цих військових дронів, то вони виглядають наступним чином:

злітна вага – 7,4 кг;

автономність – 2 години;

дальність зв’язку з оператором – 15 км;

розмах крил – 2,8 метра;

швидкість польоту – 90 км на годину.

Крім того, військовий безпілотний літальний апарат Vector комплектується інфрачервоною та оптичною камерами, які змонтовані на карданному підвісі. Також дрон підтримує вертикальній взлет. На лінії фронту БПЛА допомагає українським захисникам вести розвідку, складати карти, забезпечувати захист конвоїв, оцінювати бойові пошкодження та інші. Для трансляції зображення з камер дрона на планшет оператора використовується захищений канал зв’язку.

Нагадаємо, що Збройні сили України отримують безпілотні літальні апарати не лише від західних партнерів. Українські інженери не залишаються осторонь, вони створюють розвідувальні та ударні БПЛА, які анітрохи не поступаються західним. Єдина проблема – недостатнє фінансування, якщо держава знайде ресурси, то українські фахівці зможуть забезпечити військових достатньою кількістю якісних БПЛА.