Український інженер створив безпілотний бомбардувальник: як дрон змінить хід війни

Михайло Дронов, який розробив для потреб Збройних сил України серію безпілотних літальних апаратів під назвою Skynetus, презентував новий дрон. Про деталі свого нового проекту конструктор літальних апаратів розповів на власній сторінці у Facebook.

Що відомо про новий БПЛА

Згідно з дописами, які опублікував Михайло Дронов, відомо, що новий безпілотний літальний апарат його розробки відноситься до класу бомбардувальників. Свій перший політ ця машина здійснила 27 січня. В міру розвитку проекту інженер планує масштабувати цей БПЛА. Таким чином Дронов планує отримати літальний апарат з дальністю польоту до 50 км та можливістю нести корисний вантаж, вагою до 3 кг.

Ідея створити безпілотний літальний апарат типу бомбардувальник виникла у Дронова після того, як він зрозумів, що дрони-камікадзе підходять для використання далеко не у всіх ситуаціях. Дрони-камікадзе коштують доволі дорого, при чому вони знищуються одразу при зіткненні з ціллю. Тож безпілотні бомбардувальники в цьому плані значно вигідніші, адже їх можна використовувати багато разів.

За словами Дронова, він не витрачав час на створення назви нового безпілотного літального апарату. Він стверджує, що в цьому немає сенсу. Наразі за його безпосередньої участі створену серію безпілотників Skynerua. Вона включає три типи безпілотних літальних апаратів різного призначення. В цій серії не вистачало лише дрона бомбардувальника.

Нагадаємо, що раніше українські конструктори створили безпілотний літальний апарат, який може полювати на іранські Shahed-136. Ймовірно оператори цих дронів вже завершили навчання, тож є ймовірність, що останню атаку шахідів відбили з їх допомогою.

Нагадаємо, що ввечері 25 січня ворог запустив 24 одиниці іранських дронів, всі вони були успішно знешкоджені. Наступного дня, 26 січня, ворог завдав чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі, значних руйнувань тоді не було, але боротьба з наслідками триває й досі.