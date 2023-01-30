В ЗСУ пояснили, для чого Росія імітує ядерні удари за допомогою X-55

Минулого четверга, 25 січня, окупанти завдали черговий ракетний удар по території України, включно з енергетичною інфраструктурою. Під час атаки сили протиповітряної оборони збили в небі над Київщиною ракети Х-55, в якій замість бойової частини був імітатор ядерної боєголовки. Цей випадок був вже четвертим по рахунку, коли окупанти імітували ядерний удар.

З чим пов’язана така діяльність окупантів

Юрій Ігнат, прес-офіцер повітряних сил стосовно цього зазначив, що несправжні ракети окупаційна армія використовує для виснаження української системи протиповітряної оборони. Імітатор ядерної боєголовки встановляється на ракети-пустушки неспроста. Його використовують для балансування. Установка імітатора дозволяє зберегти аеродинамічні властивості ракети Х-55.

Ігнат додав, що за допомогою фальшивих цілей окупанти дезорієнтують українські системи протиповітряної оборони. Нашим розрахункам доводиться витрачати справжні ракети на перехоплення фальшивок. Зазвичай ракети Х-55 з імітацією ядерного заряду летять в парі з ракетами Х-101. Обидва типи ракет летять групою по одному маршруту. Тож зрозуміти зі землі, яка ракета справжня, а яка ні просто неможливо.

Нагадаємо, що під час атаки 26 січня окупанти випустили 55 ракет. Українські сили протиповітряної оборони знешкодили аж 47 ракет. Це один із найкращих результатів, який продемонстрували наші сили оборони. Також саме під час цієї ракетної атаки росіяни вперше завдали ракетного удару по Києву балістичною ракетою “Кинджал”.

Ввечері середи, 25 січня, окупанти також запускали іранські шахіди. Вони намагалися пошкодити енергетичну інфраструктуру, однак це їм не вдалося. Українським силам оборони вдалося знищити 24 одиниці іранських безпілотних літальних апаратів. Тобто всі, які випустили окупанти.

Раніше Збройні сили України отримали спеціальні комплекси для боротьби з дронами-камікадзе, такими як іранські шахіди. Також українські інженери створили дрон, який полюватиме на іранські БПЛА. Раніше повідомлялося, що сотня операторів проходить навчання, тож ймовірно в цій атаці саме українські дрони допомогли знешкодити Shahed-136.