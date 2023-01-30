Винищувачі Typhoon можуть стати на захист українського неба: коли це станеться

Деякі високопоставлені британські військові впевнені, що Україна має всі шанси отримати винищувачі Typhoon. Річ у тім, що деякі британські генерали впевнені, що Даунінг-Стріт не залучили флот та Королівські військово повітряні сили для надання допомоги Україні. За даними видання Telegraph, високопоставлені військові у Британії стверджують, що перемога України у війни з російськими окупантами неможлива без повної підтримки всіх сил британської армії.

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Відомо, що в Великій Британії є близько шести сотень бойових літаків. Однак передача винищувачів Typhoon Збройним силам України на разі не є пріоритетним завданням. Водночас Лондон може погодитися відправити свої винищувачі на патрулювання повітряного простору України. Однак такий розвиток подій буде можливим лише при умові вигнання російських військ з території України хоча б на кордони 23 лютого 2022 року, тобто до повномасштабного вторгнення. Однак конкретні терміни в виданні Telegraph не назвали.

Як стверджує Тобіас Еллвуд, який обіймає посаду керівника спеціального комітету з оборони, Британія не готова до серйозної війни. Після того як офіційний Лондон прийняв рішення про передачу Збройним силам України важких танків Challenger 2, стало відомо, що сухопутні війська Британії погано озброєні. в Великій Британії є всього 148 танків, а цього надзвичайно мало у випадку нападу на країну сильного противника.

Нагадаємо, що раніше Вадим Омельченко, який обіймає посаду керівника посольства України в Франції, заявив, що Збройні сили України загалом отримають 321 одиницю танків. Однак слід розуміти, що всі ці танки нададуть не одночасно. Наприклад, британські Challenger 2 українські танкісти освоять приблизно за три місяці, німецькі Leopard приблизно за такий же строк, а от на підготовку українських військових для користування американськими Abrams знадобиться близько шести місяців, адже це найскладніші в керуванні танки, які наразі існують.