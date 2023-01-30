Польща надасть ЗСУ 60 танків Twardy: чи вплине це на хід бойових дій

Влада Польщі пообіцяла надати Збройним силам України шість десятків одиниць танків Twardy. Це на додаток до 14 одиниць німецьких танків Leopard, які польський уряд пообіцяв надати раніше. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

Що про це відомо

Літом минулого року українська армія вже отримала від Польщі велику партію танків. Обсяг партії складав 250 одиниць. Саме Польща першою із західних країн погодилася надати Україні важке озброєння для наступальних дій.

Танки Twardy мають статус основного бойового танка польської армії. Ці танки являють собою ліцензовану версію Т-72М1. Презентували перші прототипи РТ-91 Twardy ще в 1993 році. Серійне виробництво цієї моделі тривало з 1995 по 2002 рік. Загалом на потужностях підприємства “Бумар Лабенди” було зібрано 232 одиниці танків Twardy.

Також недавно міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив про розширення танкової коаліції. Канада погодилася приєднатися до групи країн, які передадуть Збройним силам України важкі танки. Таким чином до всього Канада надасть чотири одиниці танків Leopard 2. Також офіційна Оттава пообіцяла відрядити інструкторів для навчання українських екіпажів. Відомо, що підготовка українських танкістів займе близько трьох місяців.

Загалом Україна може отримати 321 одиницю важких танків. Однак вони надійдуть не одномоментно, адже ЗСУ отримають дуже різні моделі танків — від польських Twardy, які дещо схожі з радянськими Т-72, що стоять на озброєнні України до американських Abrams, які вважають найскладнішими в управлінні танками, які зараз існують. Для їх освоєння знадобиться не менше шести місяців.

Нагадаємо, що ще влітку Валерій Залужний повідомляв, що для успішної контрнаступальної операції Україні потрібно близько трьох сотень танків та вдвічі більше далекобійних гаубиць. Тож інформація про надання Україні понад трьох сотень танків дає надію на те, що це рік принесе перемогу.