Пора відвідати Укрпошту: стартувала програма обміну старих ламп на нові

В обласних центрах по всій Україні стартував обмін старих лампочок розжарювання на нові світлодіодні. На першому етапі така послуга буде доступною в облцентрах, а также Краматорську, Покровську та Кривому розі.

30 січня 2023 року в Україні стартує програма масового обміну старих ламп на нові енергозберігаючі LED-лампочки. Тобто кожен повнолітній громадянин може обміняти 5 лампочок. Таку інформацію оприлюднено на сайті Міністерства економіки.

Цю програму фінансує Європейський союз. Замінивши старі лампи на нові енергозберігаючі, можна буде знизити споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження на українську енергосистему. Заміна 50 мільйонів лампочок дозволить заощадити близько 1 ГВт електроенергії.

Мінстерка економіки Юлія Свириденко подякувала Європейському союзу за підтримку такої ініціативи. Програма обміну триватиме кілька місяців.

Наразі в відділеннях “Укрпошти” вже є понад шість з половиною мільйонів лампочок. До кінця лютого очікується надходження ще 20 мільйонів ламп.

Обмін проходитиме в відділеннях Укрпошти поетапно в усіх регіонах України. На першому етапі через найбільший ефект економії планують забезпечити обласні центри, а також Краматорськ, Покровськ та Кривий ріг. Далі лампочки надійдуть до поштових відділень райцентрів, а до кінця лютого обмін буде можливий в найменших населених пунктах України.

Для участі в програмі потрібно буде подати заявку в додатку “Дія”:

для початку потрібно пройти авторизацію;

обрати пункт “Послуги” – Обмін лампочок;

далі вказати контактний номер телефону та відділення Укрпошти, де буде зручно отримати лампочки;

в кінці знадобиться вказати лампи з яким типом цоколя ви хочете отримати.

Також поміняти лампочки можна буде без попередньої реєстрації. Для цього потрібно буде прийти до відділення Укрпошти зі старими лампами розжарювання.

Сподіваємося, що вже найближчим часом споживання електроенергії дещо скоротиться. В такому випадку тривалість відключень енергопостачання буде дещо меншою.