Чоловікам вручають повістки нового зразка: чим вони відрізняються

Постанова Кабінету міністрів №1487 передбачає нові правила військового обліку та змінює вигляд повісток.

В територіальному центрі комплектування у місті Тернопіль розповіли. чим нові повістки будуть відрізнятися від старих.

Перша та головна характерна відмінність — в назві самої повістки. Тепер їх видаватиме не військовий комісаріат, а територіальний центр комплектування.

Наступна відмінність – змінений перелік документів, які потрібно надати до територіального центру комплектування. Раніше було достатньо паспорта та військовий квиток. Тепер перелік розширили, тож знадобиться:

паспорт чи документ, що його замінює, якщо оригінал документа був втрачений (таке часто буває у внутрішньо переміщених осіб);

військовий квиток та приписне;

ідентифікаційний податковий номер.

Також в одному із пунктів прописано, якою буде відповідальність особи, якщо та не з’явиться до територіального центру комплектування без поважної причини.

В повістках старого зразка вказувалося лише те, що в випадку неявки настає адміністративна відповідальність. З юридичної точки зору таке формулювання неправильне, адже бувають різні обставини, особливо з урахуванням воєнного стану.

Водночас повістки на відправку в воєнні центри залишилися без змін.

Нагадаємо, що недавно юристи розповіли, що затримання особи поліцейськими при врученні повістки є незаконним. Відмова від отримання повістки не може бути причиною затримання. Єдине виключення – предоставлення поліцейськими відповідної постанови від територіального центру комплектування, якщо військовозобов’язаний раніше проігнорував повістку. В більшості випадків такої постановки в поліції немає, адже неявку до ТЦК опрацьовують дільничні.

Тобто затримувати військовозобов’язаного поліція не має права. Тож юристи рекомендують фіксувати на відео чи аудіо все що відбувається та вимагати складання протоколу про факт затримання.

В такому випадку будуть всі шанси оскаржити дії поліцейських в судовому порядку. У більшості ситуацій закон будет на стороні особи, яку незаконно затримали.