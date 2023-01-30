В ЗСУ розповіли, скільки літаків потрібно, щоб закрити небо над Україною

Для повного захисту українського неба від атак ворога потрібно не менше п’яти авіаційних бригад, а це 180 багатофункціональних винищувачів. Коштуватиме така покупка майже 30 мільярдів доларів, і це без урахування витрат на пальне, експлуатацію та ремонт.

Таку інформацію повідомили аналітики видання Defence Express.

Днями речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що 180 літаків могли б забезпечити надійну охорону повітряного простору України. Тобто потрібно пять авіаційних бригад на додаток до наявних систем протиповітряної оборони. Для повного захисту українського неба від атак ворога потрібно не менше п’яти авіаційних бригад, а це 180 багатофункціональних винищувачів. Коштуватиме така покупка майже 30 мільярдів доларів, і це без урахування витрат на пальне, експлуатацію та ремонт.

З урахуванням того, що одна ескадрилья налічує 12 одиниць літальних апаратів, для закриття неба знадобиться не менше 180 літаків. Це доволі багато та досягає кількості літаків в багатьох країнах НАТО.

Згідно з інформацією Military Balance за 2021 рік, у Британії 161 винищувач (23 F-35B та 138 Eurofighter), у Німеччині – 226 бойових літаків (138 Eurofighter, 88 Tornado) у Франції – 250 винищувачів (112 Mirage 2000 та 138 Rafale, включно з корабельними. Тобто аналізуючи ці дані, інформацію про потребу України в 180 літаках є доволі точною. Це з урахуванням вже наявних МіГ-29, які стоять на озброєнні України.

Такі цифри є досить обгрунтованими, особливо з урахуванням того, що Україна – це найбільша країна Європи. До того ж слід розуміти, що у випадку загрози будь-якій країні, яка є членом НАТО на допомогу прийде весь альянс. А от Україна змушена дбати про безпеку повітряного простору самостійно.

Дані про 180 літаків можуть бути дещо заниженими, адже країни, існуванню яких загрожують мають на озброєнні значно більше літаків. Наприклад. Тайвань має на озброєнні аж 407 літаків, Південна Корея – 521.

Зараз активно ведуться перемовини про надання Україні сучасних американських винищувачів F-16. Вартість одного такого літака складає 162,5 мільйоні доларів. Тобто на покупку 180 таких літаків знадобиться 29,25 мільярдів доларів.