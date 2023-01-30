Зарплати українців зростуть: експерти назвали неочікувану причину

Зараз в багатьох регіонах України в різних секторах економіки виникла проблема з дефіцитом робочої сили. Тож тепер українці отримали можливість просити за свою роботу більше.

На фоні дефіциту спеціалістів в Україні може суттєво зрости заробітна плата. Таким прогнозом поділився директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлинський.

Він стверджує, що зараз чимало регіонів країні зіткнулися з дефіцитом робочої сили. Основна причина – чимало українців були змушені поїхати за кордон через загрозу життю та здоров’ю або проходять службу в лавах Збройних сил України.

В умовах повномасштабної війни роботодавці зіткнулися з нехваткою людських ресурсів. Тому роботодавці будуть змушені шукати нових людей, а працівники отримають можливість просити підвищення заробітних плат.

Також підкреслюється, що українці не можуть розраховувати на зниження цін на продукти харчування та товари першої необхідності. Від початку повномасштабного вторгнення окупантів, тобто за 2022 рік ціни зросли на 26,9%, а в 2023 році ціни можуть зрости ще на 18,7%.

Нагадаємо, що за даними популярного в Україні ресурсу з пошуку роботи Work.ua, станом на початок 2023 року ринок праці відновився наполовину від рівня, який був до початку повномасштабної війни. Вже 2 січня українці почали пошук роботи, а в перший тиждень нового року показники активності були вищі, чем в інші періоди цього року за останні 10 років.

Нагадаємо, що з березня в Україні проведуть масштабну індексацію пенсійних виплат. Раніше повідомлялося, що всі соціальні виплати будуть заморожені через повномасштабну війну, але на початку січня міністерка соціальної політики заявила, що індексацію пенсій все таки проведуть. Експерти стверджують, що пенсії зростуть на 24%, але в Мінсоці точний відсоток все ще не назвали. Очікується, що точна інформація буде оприлюднена на початку лютого.