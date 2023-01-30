Названо найпопулярніший товар 2022: які покупки робили українці найчастіше

Найчастіше в інтернеті покупки робили жінки до 25 років. які проживають в західних або східних регіонах, працювали та мали дохід понад 15 тисяч гривень на місяць.

Рівень покупок в 2022 році відновився до показника 2021 року та склав 77%. Таку інформацію оприлюднили в дослідженні OLX та CBR.

Покупці серед аргументів на користь онлайн-покупок назвали вигідну ціну, економію часу та наявність товару.

Протягом 2022 року українці на OLX частіше всього цікавилися покупкою смартфонів. Кількість осіб, які цікавилися подібними оголошеннями вдвічі перевищили відповідні оголошення.

В топ-10 найбільш затребуваних товарів минулого року увійшли:

мобільні телефони/смартфони – на них відгукнулося понад 11,9 мільйонів користувачів;

аксесуари до телефонів – 3,2 млн;

верхній одяг – 3,2 мільйони;

одяг для дівчаток – 2,9 мільйони;

ноутбуки – 2,4 мільйони;

товари для рибалки та полювання – 2,4 мільйони;

одяг для хлопчиків – 2,3 мільйони;

кросівки – 2,3 мільйони;

електроінструменти – 2,2 мільйони;

комплектуючі та аксесуари – 2,1 мільйона.

При цьому середній чек покупок за рік знизився і склав 539 гривень, що на 37% меньше показників 2021 року (738 гривень).

Абсолютна більшість (78%) українців купують онлайн зі смартфона та лише 9% з комп’ютера чи ноутбука. Найбільше зросла частка покупок одягу та побутової техніки на 32 та 25% відповідно.

Протягом останнього півроку в інтернеті частіше всього купувати жінки у віці до 25 років, які проживають на заході та сході. За даними дослідження. відновлення рівня онлайн-покупок виросло за рахунок жінок без дітей, які проживають на заході, працюють та мають середній чи високий рівень достатку, а також ті, що не покидали Україну під час повномасштабного вторгнення окупантів.

Загалом український бізнес досить стійко витримав випробування повномасштабною війною. Підприємці досить швидко адаптувалися до нових умов, в тому числі в регулярного відключення електропостачання. Це ще раз доказує всьому світу, що ми незламна нація і нас не зупинять жодні труднощі.