Трем знакам зодиака предсказали тяжелые выходные: гороскоп на 28-29 января

Новый астрологический сезон, связанный с началом Лунного цикла и завершением ретроградного движения Меркурия, не для всех знаков зодиака будет благоприятным. Больше всего неприятностей он принесет Тельцам, Весам и Стрельцам. Причем первые признаки приближения «черной полосы» они заметят уже к концу текущей недели.

Телец

С деньгами у Тельца сейчас все сложно. За некоторыми представителями знака уже не первый месяц тянутся долги и неуплаченные счета. Поэтому они чувствуют себя крайне неспокойно и не могут избавиться от страха за собственную безопасность. Астрологи советуют Тельцам не поддаваться негативным эмоциям, а наоборот – проявить стойкость и упорно противостоять проблемам.

Если не удается самостоятельно решить свои финансовые проблемы, следует обратиться за помощью к близким и друзьям. Любимый человек также может протянуть Тельцам руку помощи. Однако некоторым уроженцам знака лучше быть готовыми к конфликту, который возникнет, как только они попытаются одолжить у своего партнера денег.

Весы

Представителей знака уже 28-29 января накроет волна апатии. Из-за недавнего поражения они полностью разочаруются в себе и потеряют мотивацию двигаться дальше. А там уже и до депрессии недалеко.

Единственный способ справиться с этой ситуацией – дать себе несколько дней передышки. В этот период Весам не стоит анализировать свои ошибки или строить планы на будущее, а просто отпустить мысли «в свободное плавание». После такого ретрита силы вернутся к Весам так же быстро, как их покинули.

Стрелец

Стрельцам давно надоело прятать в себе чувства, изо всех сил стараясь никого не обидеть. Если негатив переполняет, следует выплеснуть его, чтобы не захлебнуться самому.

Звезды советуют Стрельцам очистить свое сознание от мыслей, которые не приносят им никакой пользы, или вообще были навеяны другими людьми. Представителям знака самое время обрести в себе опору и душевное равновесие. Ведь их ждет нелегкий период, с которым не справиться людям без крепкого внутреннего стержня.