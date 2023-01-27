Кто из украинцев не обрадуется пенсионной реформе: для них она станет непосильным финансовым бременем

Пенсионная реформа, запланированная правительством премьера Дениса Шмыгаля на 2023 год, повысит шансы молодых украинцев на достойную пенсию. Ведь в результате введения второго уровня накопительной системы они успеют сэкономить немалую сумму, которой смогут воспользоваться после выхода на заслуженный отдых. Тем временем гражданам среднего и пожилого возраста повезет гораздо меньше: на размер их доходов нововведение почти не повлияет.

Как отметила член Наблюдательного совета Украинского совета бизнеса Надежда Бедричук, демографический фактор является слабым местом запланированной пенсионной реформы. Украинцы, уже находящиеся на пенсии или собирающиеся выйти на заслуженный отдых в ближайшие несколько лет, просто не успеют воспользоваться возможностями накопительной системы. Поскольку взносы на личный пенсионный счет следует платить в течение достаточно долгого периода своего трудового стажа.

Но самая большая нагрузка ляжет на плечи граждан, которым сейчас 40-45 лет. Такие люди обычно имеют пожилых родителей, нуждающихся в финансовой поддержке. Кроме того, они должны обеспечивать своих несовершеннолетних детей. А вскоре ко всему этому прибавится еще и обязанность платить взносы на будущую пенсию.

Бедричук также отметила другие проблемы Украины, связанные с демографией. В частности это трудовая миграция. Население трудоспособного возраста массово выезжает на работу за границу, в то время как пенсионеров становится все больше. Поэтому на каждого работающего украинца, платящего взносы в соцстрах, ложится обязанность обеспечивать как минимум 3-4 пенсионеров.

Таким образом, запланированные на текущий год изменения в системе пенсионного обеспечения порадуют в основном молодых украинцев, которые только начинают работать. Поскольку до выхода на пенсию они успеют накопить на личном пенсионном счете приличную сумму, а в старости будут иметь доход в размере не менее 45% от зарплаты. В то время как нынешние пенсионеры вынуждены выживать менее чем на 30% своей прежней заработной платы.