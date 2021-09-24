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Польша снова зовет украинцев: за 3000 евро нужно будет работать 5 дней в неделю

На какие вакансии приглашают работников западные соседи?

24.09.2021
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Устроиться на работу в Польше желает немало наших соотечественников. Ведь потребность в рабочих руках у соседей есть всегда, да и платят они неплохо. С началом осени на отечественных кадровых порталах появилось еще больше заманчивых вакансий для заробитчан. Некоторые работодатели предлагают работникам из Украины зарплату до 78 тысяч гривен в месяц, да еще и помощь с переездом.


Немало интересных предложений работы в Польше можно найти на украинском кадровом портале Jooble. Например, в больницу в польском городе Могильно приглашают украинца на должность семейного врача. Такому специалисту предлагают ежемесячную плату в размере 70-90 тысяч грн. Рабочий график: 5 дней / 7,5 ч.

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Обязанности:

  • прием и амбулаторное лечение пациентов;
  • оформление документации;
  • дежурства.

Кандидат должен иметь как минимум 1 год стажа в Украине на такой же должности. А вот с переездом, жильем и изучением языка работодатель обещает помочь.

Водитель СЕ-категории в Польше может рассчитывать на зарплату от 70 до 80 тысяч грн. Например, в город Ольштын приглашают работников для перевозки различных товаров.

Требования:

  • водительский стаж не менее 1 года;
  • права с открытой категорией СЕ, виза, медицинская справка, карта тахографа;
  • знание языка на разговорном уровне;
  • возраст 20-55 лет.

Неплохо устроиться в соседней стране можно и на должность строителя. Зарплату обещают около 73 тысяч гривен. В обязанности работника входит выполнение кровельных работ на строительных объектах различного типа.

Стоит отметить, что большинство польских работодателей (около 56%) отдают предпочтение работникам из-за рубежа. Причем речь идет о трудоустройстве на постоянной основе, а не сезонных работах. На количество трудоустроенных поляками украинцев не повлияла даже пандемия COVID-19. Да и сами заробитчане не против переехать в другую страну на проживание. Сейчас по данным опросов эмигрировать за границу хотят почти 40% наших соотечественников.

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24.09.2021
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