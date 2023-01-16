ЗСУ почали використовувати іранські НУРСи для “Градів”: що про це відомо

На озброєнні Збройних Сил України помітили НУРСи для реактивних систем залпового вогню “Град”. Ці боєприпаси виготовлені в Ірані, принаймні так стверджують в Ukraine Weapons Tracker.

Як таке можливо

122-мм боєприпаси були виготовлені лише в минулому році. Країну виробника аналітики змогли виявити по характерному чорному кольору некерованих ракетних снарядів, а також по маркуванню та типу детонатора. У НУРСах, які виготовляють в Ірані, використовуються характерні детонатори DM111.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, іранські некеровані ракетні снаряди мають наступні характеристики:

дальність польоту від 1,6 до 23 км;

вагу – 65 кг;

вага осколково-фугасної частини снаряду складає 18 кг;

діаметр снарядів – 122 мм.

Подібні характеристики мають і НУРСи радянського виробництва, але маркування та зовнішній вигляд – це беззаперечний доказ того, що боєприпаси, якими користуються Збройні сили України є іранськими. Вперше такі боєприпаси були помічені на озброєнні української армії ще на початку вересня минулого року. Тоді було опубліковано відео зі 122 та 152 мм артилерійськими снарядами іранського походження.

Звідки Збройні сили України взяли іранські боєприпаси залишається загадкою. Можливо це трофейні боєприпаси, які наші воїни відібрали в окупантів. Хоча це малоймовірно, адже не було жодних повідомлень стосовно передачі НУРСів російській армії Іраном.

Нагадаємо, що Іран поставляє російській федерації безпілотні літальні апарати Shahed-136, які окупанти активно використовують. Також в середині листопада минулого року стало відомо, що росія закуповує в Ірані шоломи та бронежилети. Обсяг першої партії склав три тисячі одиниць засобів захисту

Загалом ситуація досить дивна, але нехай. Головне щоб ці боєприпаси добре потрапляли у ціль та нищили окупантів. Звісно, радянські “Гради” не можна порівнювати з американськими HIMARS, але у вправних руках наших артилеристів вони будуть не менш смертоносними.