Український дрон Shark випробували в Донецьку: що відомо про цей БПЛА

Розроблений українськими спеціалістами розвідувальний безпілотний літальний апарат Shark вперше здійснив політ над окупованими територіями України. Бійці Збройних Сил України використали його для збору розвідувальних даних в окупованому Донецьку. Відеоролик, на якому показана робота цього безпілотного літального апарату, опублікував на своїй сторінці в Facebook Сергій Притула.

Що відомо про БПЛА Shark

За словами Притули, цей український розвідувальний безпілотний літальний апарат був використаний в бойових умовах вперше. За його допомогою бійці Збройних сил України провели розвідку та зібрали дані про ворожі цілі в окупованому Донецьку.

Дрон Shark створили інженери української компанії Ukrspecsystem. Головна візитна картка цього літального апарату – нанесене на фюзеляж зображення голови акули. Цей літальний апарат дозволяє збирати розвідувальну інформацію в радіусі 60 км від місця знаходження оператора дрона. Також цей БПЛА може допомагати наводити HIMARS на цілі.

Наприкінці 2022 року розробники цих дронів з компанії Ukrspecsystem презентували модифіковану версію безпілотного літального апарата з грізною назвою “Акула”. Модифікований Shark має крила довжиною 340 см та батарею з покращеною місткістю. Дрон здатен працювати в повітрі 4 години, а не 2 як це було раніше. Комплекс Shark складається з трьох одиниць БПЛА та катапульти для запуску.

Це не єдина розробка українських інженерів. Раніше повідомлялося, що наші спеціалісти створили безпілотний літальний апарат, який полюватиме на іранські Shahed-136. Таких дронів мисливців можуть виробляти близько сотні на місяць, якщо вдасться знайти фінансування. Також зараз навчання проходять оператори дронів, адже керування цим БПЛА має чимало особливостей.

Загалом українські фахівці роблять свій внесок в покращення ситуації на полі бою. Дрони – це очі наших захисників, саме завдяки БПЛА наші бійці наносять видовищні удари по позиціях окупантів.