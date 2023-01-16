ЗСУ отримають бойові гелікоптери Apache: коли це може статися 

Офіційний Лондон може включити в новий пакет оборонної допомоги чотири одиниці вертольотів Apache AH64 E. Експерти стверджують, що озброєння цих гелікоптерів дозволить за один бойовий виліт знищувати кілька десятків одиниць ворожої броньованої техніки.

Що відомо про ймовірність передачі американських гелікоптерів

Про те, що Збройним силам України передадуть американські бойові гелікоптери повідомили журналісти видання Mirror. Джерела видання стверджують, що передати гелікоптери можуть після того, як українська армія отримає танки Challenge 2. Якщо ЗСУ отримають бойові вертольоти Apache, то це повністю змінить правила гри на полі бою. Ймовірно після цього й інші країни НАТО вирішать надати Україні більш потужну зброю.

Керувати цими американськими гелікоптерами українських військових навчатимуть в Великій Британії. Стосовно центру їх технічного обслуговування, то ймовірно його розгорнуть в Польщі.

Вертоліт Apache може нести на борту 76 ракет Hydra, 16 ракет Hellfire та гармату калібру 30 мм. Цього озброєння вистачить, щоб за один бойовий вихід знищити цілий танковий полк, який налічує сім десятків одиниць броньованої техніки.

В понеділок, 16 січня, в Британії спростували інформацію про надання Збройним силам України цих ударних гелікоптерів. Видання Mirror також видалило статтю. Проте поширення цієї інформації може змінити позицію країн НАТО.

Ще на початку повномасштабного вторгнення наші західні партнери не були готові надавати нам зброю. Проте згодом ЗСУ почали отримувати радянські танки. Тепер мова йде про передачу важких натівських танків. Польща та Британія готові надати по кілька одиниць важких танків, це підштовхне інші країни більш активно допомагати українцям протистояти ворогу. Тож є велика ймовірність, що через кілька місяців Збройні сили України все таки отримають авіацію натівського зразка, включно з бойовими гелікоптерами Apache. Сподіваємося, що наші союзники будуть допомагати більш активно, що вже в 2023 році ми здобули довгоочікувану перпемогу.