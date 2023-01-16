Пенсіонерам додадуть від 700 до 1500 гривень: кому пощастить

Попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, вже в березні цього року пройде масштабна індексація пенсійних виплат.Уряд планує додати від 700 до 1500 гривень. Таку суму можуть отримати ті, чия пенсія сягає 6 250 гривень.

Під час осучаснення пенсій розрахунок буде індивідуальним. З урахуванням рівня інфляції та розміру росту заробітних плат, індексацію мають провести на 24%, проте в Міністерстві соціальної політики точний відсоток пообіцяли назвати наприкінці січня, коли остаточно підведуть підсумки грудня минулого року.

Якщо осучаснення пенсій буде на рівні 24% як припускають експерти, то пенсія в розмірі 6 250 гривень зросте на півтори тисячі гривень. Проте, якщо розрахункова сума пенсії буде значно меншою за мінімальну пенсію, то індексація таких пенсіонерів не стосуватиметься.

Якщо ж ваш розрахунковий розмір пенсії близький до фактичного, розмір підвищення буде приблизно 24%. Звідки беруться ці 24%? Згідно зі спеціальною формулою, половину росту зарплат за останні три роки додають до половини рівня інфляції. За підрахунками спеціалістів, половина від суми цих показників якраз і складе 24%.

Проте чимало експертів стверджують, що радіти ще рано. Навряд чи в умовах воєнного стану, коли індексація всіх пенсійних виплат заморожена, можно очікувати підвищення пенсій одразу на чверть. Такого не було навіть у мирні часи. З іншого боку, ціни на товари першої необхідності суттєво зросли, через що українські пенсіонери опинилися в надзвичайно скрутному становищі. Ймовірно до початку лютого 2023 року стане відомо, на який відсоток піднімуть пенсії українців, а поки залишається сподіватися, що на 24%.

Нагадаємо, що сім’ї у яких троє та більше дітей можуть оформити соціальну допомогу від держави у розмірі 2 100 гривень на кожну дитину. Отримувати виплати можна до досягнення дитиною шестирічного віку. Подати заявку можна навіть коли дитині вже виповнилося п’ять років.