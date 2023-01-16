ЗСУ передадуть батарею ракетних комплексів SAMP/T: як це вплине на хід війни

Італійський уряд має намір передати Збройним силам України батарею ракетних комплексів SAMP/T. Ці протиракетні установки допоможуть вражати балістичні ракети, вони працюють за схожим з американським Patriot принципом. Нагадаємо, що наразі наші сили ППО не можуть збивати балістичні ракети.

Що відомо

За даними видання RID, передачу українській армії сучасних зенітно ракетних комплексів погодив керівник італійського уряду Джорджія Мелоні наприкінці минулого тижня. Питання поставки цих зенітно ракетних комплексів було відкритим протягом двох тижнів. Оборонне підприємство не бажало передати Збройним силам України ці ракетні комплекси. Це пояснювалося тим, що на озброєнні італійської армії є всього п’ять батарей зенітно ракетних комплексів SAMP/T. При цьому одна з батарей наразі знаходиться в Кувейті.

Джерела RID стверджують, що рішення про передачу Збройним силам України однієї батареї зенітно ракетних комплексів погодили під натиском Сполучених Штатів Америки. Відомо, що комплекси будуть доставлені в Україну за складною схемою. Всі деталі передачі цього виду озброєння тримають в таємниці. Також є слухи, що до складу батареї також увійдуть італійські та французькі зенітно ракетні комплекси.

Щодо особливостей самих SAMP/T, то для перехоплення повітряних цілей вони використовують ракети ASTER 30. Ракети успішно вражають протирадіолокаційні та крилаті ракети, а також безпілотні літальні апарати. Що стосується антибалістичного потенціалу, то він досить обмежений. Ракети ASTER 30 здатні збивати балістичні ракети малої дальності.

Сьогодні вранці, 16 січня, стало відомо про те, що сотня українських спеціалістів прибули до США для того щоб навчатися керувати американськими системами протиракетної оборони Patriot. Для українців розробили спеціальну скорочену програму, адже в мирних умовах навчання триває від 6 місяців до року.

Тож ймовірно вже цієї весни наше небо будуть захищати американські системи Patriot, які можуть збивати балістичні ракети.