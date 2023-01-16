Фейкові виплати від ООН: як не стати жертвою шахраїв

Шахраї активізувалися. Вони знову використовують фішингові сайти, щоб отримати доступ до даних платіжних карток українців.

Шахраї знову активізувалися, тепер вони пропонують українцям отримати фінансову допомогу від іноземних партнерів України. Шахраї запускають рекламу в соціальних мережах та нахабно пишуть в особисті повідомлення українцям. Пропонуючи неіснуючі види допомоги шахраї створюють фішингові версії сайтів популярних українських банків. Міністерство соціальної політики закликає українців перевіряти інформацію.

Спеціалісти рекомендують українцям перевіряти інформацію про соціальні виплати лише на офіційних ресурсах. Також категорично не можна вказувати реквізити своєї платіжної карти на незнайомих чи підозрілих сайтах. Якщо ж ви підозрюєте, що ваші дані потрапили до лап шахраїв, негайно заблокуйте платіжну карту та змініть PIN-код.

За жодних обставин не повідомляйте нікому термін дії платіжної карти та тризначний код на зворотній стороні картки.

Пам’ятайте, ніхто не відправить вам гроші просто так. Для участі в різноманітних програмах від наших партнерів, які передбачають виплату грошових коштів, особа повинна подати заявку на відповідному сайті. Детальну інформацію та посилання можна знайти на офіційних державних сайтах, в тому числі на сайті Міністерства соціальної політики. Лише через деякий проміжок часу ви зможете отримати кошти, якщо підпадаєте під вимоги учасників програми.

Не піддавайтесь спокусі, коли бачите рекламу, що всі українці гарантовано можуть отримати грошові кошти від ООН чи інших міжнародних організацій. Вони не роздають гроші, а допомагають постраждалим від війни. Тобто найчастіше фінансову допомогу отримують особи, що безпосередньо постраждали від війни, пенсіонери та багатодітні та сім’ї з прифронтових територій.

Нагадаємо, що недавно в Києві затримали групу шахраїв, які за допомогою фішингових сайтів отримували доступ до банківських карток українців та робили з їх допомогою покупки в інтернеті. Таким чином їм вдалося привласнити понад півмільйона гривень.