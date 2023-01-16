Євро перетнув психологічну позначку: актуальний курс валют на сьогодні

Євро закріпився на рівні понад 43 гривні в продажу, а тепер підібрався до цієї позначки в покупці. Курс долара в обмінниках майже не змінився.

Середній курс американської валюти на валютному аукціоні до полудня понеділка, 16 січня, знизився відносно ранкових показників на 5 копійок в продажі, до 40,5 гривні за долар, та на 4 копійки в покупці, до 40,4 гривні за одиницю. Протягом останнього тижня долар тримається в рамках 40,5—40,55 гривні за долар в продажі та 40,4—40,44 гривні за одиницю в покупці.

Євро станом на ранок здешевшав на 4 копійки, і зараз становить 43,2 гривні за одиницю. Відмітки у понад 43 гривні євро досягнув ще в п’ятницю, тобто 13 січня. Курс покупки досягає позначки 42,99 гривні за одиницю.

Ця інформація була взята з сервісу моніторингу оголошень покупки-продажу валюти на сайті kurs.com.ua.

Щодо готівкового курсу долара в популярних банках України, то значення не надто змінилися відносно значень п’ятниці. Курс долара залишився на рівні значень минулого тижня, тобто 40,65 гривні за одиницю в продажі та 40,2 гривні за одиницю в покупці.

Євро ж зріс на 20 копійок в продажі та покупці, тепер значення складають 43,2 та 42,5 гривні за одиницю відповідно.

Нагадаємо, що вже влітку цього року Національний банк України може перестати стримувати гривню. Експерти стверджують, що в першому півріччі 2023 року ситуація на валютному ринку України буде досить спокійною та прогнозованою. У другій же половині року в державному бюджеті дефіцит коштів буде більш відчутним. Щоб трохи згладити ситуацію НБУ може зняти обмеження та припинити стримувати гривню. Однак експерти стверджують, що очікувати долара по 50 не варто. Ситуація буде залишатися стабільною.

Проте це лише припущення, реальна економічна ситуація повністю залежить від успіхів наших бійців на фронті.