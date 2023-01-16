Стало відомо, скільки грошей потрібно українцям для життя: результати опитування

Війна змусила людей суттєво переглянути свої погляди на звичне життя, на очікування від суспільства та держави, а також на фінанси. Соціологи провели опитування, яке показало, що українцям зараз вистачає малого, для прикладу, для нормального життя більшості наших громадян вистачить всього 14 231 гривні на місяць.

Такими результати соціального опитування поділилися спеціалісти Інституту соціології Національної академії наук України.

Рік тому українці називали достатньою для життя суму на дві тисячі більшу, тобто 16, 372 гривні на місяць. Водночас лише близько третини населення України оцінюють свій рівень доходів на рівні, достатньому для комфортного життя

Респонденти значно покращили свої оцінки економічної ситуації в країні. Якщо до початку повномасштабної війни більшість наших громадян низько оцінювали економічну ситуацію в країні, то зараз понад 50% осіб оцінюють економіку України як середню.



Соціологи назначають, що це досить несподівано, але такі значні зміни пов’язують саме з об’єднанням людей та національним підйомом на фоні повномасштабного вторгнення окупаційної армії російської федерації.

Збір даних відбувався за замовленням Інституту соціології Національної академії наук України у 2022 році Київським міжнародним інститутом соціології. Опитуванням тривало з 19 по 25 грудня 2022 року в телефонному режимі. Тобто спеціалісти телефонували за номерами по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій. В опитуванні взяли участь 2 007 осіб. Статистична похибка складає 2,2%

Загалом така тенденція прогнозована, адже українці переоцінили саме життя. Повномасштабне вторгнення окупантів змусило нас змінити пріоритети. Сподіваємося, що 2023 рік принесе нам довгоочікувану перемогу і всі ми повернемося до мирного життя та буденних турбот.

Нагадаємо, що в березні цього року пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії у розмірі 24%. Експерти стверджують, що індексація повинна складати чверть від поточних виплат, однак чи є такі кошти в державному бюджеті ми дізнаємося лише на початку лютого.