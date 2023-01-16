Ще одна країна припинить підтримувати українських біженців

Ізраїль прийняв рішення для початку скасувати виплату щомісячного гранту на адаптацію. Протягом кількох місяців припинять виплачувати мігрантам допомогу, рішення про яку уряд країни прийняв ще в квітні.

У лютому цього року Ізраїль припиняє виплачувати фінансову допомогу українським мігрантам. Причина – строки дії тимчасового розпорядження виходять, а уряд не має наміру його продовжувати.

Загалом 23 940 українських біженців отримали як мінімум одну щомісячну виплату гранту на адаптацію з моменту вторгнення російської федерації до України. А вже з наступного місяці 26 300 отримувачам допомоги більше не будуть її виплачувати.

Виплати. які раніше були погоджені кабінетом міністрів у квітні минулого року для підтримку мігрантів з України, також відмінять для десятків тисяч осіб вже найближчими місяцями.

Спочатку соціальну допомогу українським емігрантам надавали для того, щоб підштовхнути біженців покидати готелі та шукати більш постійне житло. Однак біженцям ще не повністю виплатили соціальну допомогу за грудень, адже не вистачає фінансування, а саме майже шести мільйонів доларів.

Нагадаємо, що недавно в Польщі заявили, що українці будуть оплачувати своє перебування в раніше безкоштовних прихистках.

Водночас громадяни України тепер мають можливість продовжити тимчасовий захист в Чехії ще на рік, тобто до кінця березня 2024 року. Таке рішення погодив чеський парламент. Статус тимчасового захисту дозволяє біженцям отримувати доступ до державного медичного страхування, а також освіти та ринку праці.

Загалом більшість країн цивілізованого світу всіляко підтримують українців, які були змушені покинути домівку через повномасштабну війну, але й їхні ресурси не безмежні, тож найближчим часов варто чекати поступового скасування пільг.

Проте наші західні партнери не забувають і про військову підтримку, таким чином вже найближчим часом ми отримаємо новітні системи протиракетної оборони та важкі танки натівського зразка.