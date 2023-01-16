Оновлено правила отримання субсидії та соціальних виплат: деталі

В січні цього року стало відомо, що відтепер субсидіями займається Пенсійний Фонд України. Тож для отримувачів компенсації за комунальні послуги дещо змінилося. Відтепер субсидія та різноманітні пільги виплачуватимуться лише готівкою. Для того, щоб змінити це потрібно прийти у відділення Пенсійного Фонду України та написати відповідну заяву.

Є цілий ряд нюансів

Ті пільговики, яким нарахували допомогу наприкінці 2022 року зможуть отримати її у відділенні Укрпошти або з допомогою спеціальних рахунків, які відкрив ПФУ. Якщо мова про пенсіонерів, то субсидію вони отримуватимуть на той самий рахунок, що й пенсію. А якщо людина отримує пенсію на пошті, то й гроші за субсидію приходитимуть туди ж. Якщо мова про осіб не пенсійного віку, то гроші їм нараховуватимуться на спеціальні рахунки в Ощадбанку, які відкрив ПФУ. Для того, щоб отримувати виплату потрібно звернутися у банк та укласти договір про обслуговування. Щоб змінити банк, або переказати кошти на Укрпошту, потрібно знову ж звертатися до відділення ПФУ та писати заяву.

Також, можна всі ці маніпуляції, як і безпосередньо оформлення субсидії, провести на сайті Пенсійного Фонду. Для того, щоб скористуватися його функціоналом треба зареєструватися і створити власний кабінет. У цьому кабінеті для користувача відкривається велика кількість можливостей. І що найголовніше — це чудова можливість уникнути черг та бюрократичних процедур.

Цього року претендентів на субсидію стало набагато більше

В Уряді заявляють, що цьогоріч отримувачів субсидії значно побільшало. Все через різке падіння доходів, збільшення безробіття, втрату членів родини, зокрема чоловіків, які загинули на фронті. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль ще раніше заявив, що всі хто має право на субсидію — обов’язково її отримають. Середній розмір виплати у 2023 році становить 1800-1900 гривень.