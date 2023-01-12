Дрони RAM II полетять на 800 км в тил  РФ – на що вони здатні

Сергій Притула повідомив, що збір 352 мільйонів гривень на придбання літальних апаратів RAM II UAV для потреб Збройних сил України нарешті завершений.

Деталі збору

Збір коштів на придбання безпілотних літальних апаратів для Збройних сил України був запущений після першого масованого ракетного обстрілу критичної інфраструктури, який окупанти здійснили 10 жовтня 2022 року. Тоді Притула звернувся до українців з проханням зібрати кошти “на помсту”.

За словами Притули, літальні апарати з дальністю польоту 30 км вже зараз знаходяться на складах волонтерів. Такі моделі БПЛА призначені для ураження військової техніки та засобів ППО противника. Найближчим часом будуть придбані дрони с дальністю польоту 200 та 800 км. Деталі цієї покупки будуть оприлюднені згодом.

Волонтер також додав, що бійці Збройних сил України вже випробували безпілотний літальний апарат RAM II в бойових умовах. Саме з його допомогою бійцям вдалося знищити російський зенітно ракетний комплекс під назвою “Оса”. Дуже цікавим залишається той факт, що саме цей ЗРК створений для знищення повітряних цілей, в тому числі безпілотних літальних апаратів.

До речі, якщо розглядати українські безпілотники з точки зору бойової потужності, то їх можна порівнювати з американськими Switchblade 600. Вони здатні вражати цілі з точністю до метра. Тобто в окупантів немає жодних шансів протистояти цим пташкам.

Раніше повідомлялося, що українські конструктори створили дрона-мисливця, який допомагатиме нищити іранські “шахеди”. Сотня операторів наразі навчаються ними керувати, тож вже найближчим часом наші сили ППО зможуть заощаджувати ракети, адже нам доводиться витрачати ракети, вартість яких іноді доходить до півмільйона доларів на Shahed-136, який не дорожчий кількох тисяч доларів. Тож в окупантів не буде жодних шансів. Нагадаємо, що всі іранські дрони, які ворог випустив по Україні в цьому році були успішно знищені.