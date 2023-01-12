На Сонці сталося одразу 8 спалахів: чи несе це загрозу Землі та як захиститися

Впродовж останньої доби сонячна активність була доволі високою. За останні 24 години зафіксовано три спалахи С класу, чотири спалахи М класу та один спалах класу Х1,06.

Згідно з класифікацією найпотужнішими та відповідно найнебезпечнішими є спалахи класу Х. Вони трапляються нечасто. І на щастя цього разу були спрямовані в протилежний від нашої планети бік. В іншому разі вони б призвели до тривалих радіаційних бурь, які можуть виводити з ладу супутники, системи зв’язку та навіть наземні технології.

Спалахи Х класу можуть спровокувати серйозні (G4) або екстремальні (G5) геомагнітні шторми на землі. А еще викликати неймовірної краси полярне сяйво.

Станом на сьогодні, четвер 12 січня, геомагнітне поле землі буде досить спокійним, а сонячна активність помірною, проте з ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 12 січня:

Імовірність малого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 30%

Кількість сонячних плям – 113.

Відстеження сонячної активності допомагає контролювати фактори ризику інсультів та інфарктів під час магнітних бурь.

Загалом, серйозні магнітні бурі трапляються близько 5-6 разів на рік, та можуть тривати декілька днів. Значної загрози більшості населення вони не несуть, але метеозалежні люди відчувають цей негативний вплив під час активних спалахів на Сонці або вже після того, як хвилі досягають Землі.

Коли на Сонці трапляються спахи, то швидкість сонячного вітру зростає понад 400 км на секунду, і магнітосфера Землі наче стискається над планетою. В результаті починають змінюватися величини струмів. Деякі молоді зірки здатні зруйнувати атмосферу своїх планет. Але активність Сонця набагато нижча, тож не завдає значної шкоди людям, а лише викликає збої в роботі приладів та перешкоди в радіозвязку.