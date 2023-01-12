Українцям нагадали про те, які товари можна ввозити без декларування

При перетині кордону діють митні правила, які регулюють ввезення вантажів. Завдяки нашим ЗСУ чимало українців повертаються додому, тож їм варто знати про правила митного контролю.

Ввозити різноманітні предмети до України можна через зелений та червоний митні коридори. Правила будуть однаковими і для українців, і для іноземців. По зеленому коридору можна ввозити речі, які не потрібно декларувати та відповідно сплачувати податок.

Таким чином зеленим коридором можна ввозити:

особисті речі;

товари вартістю до 500 євро та вагою до 50 кг;

продукти харчування не для продажу на вартість до 200 євро;

готівку в гривні чи іноземній валюті до 10 тисяч євро;

ліки – до 5 упаковок кожного препарату на одну людину.

Правила ввезення червоним коридором

Правила перетину кордону через червоний коридор будуть іншими. Декларуванню та сплаті податку будуть підлягати наступні товари:

валютні та культурні цінності;

цінні папери та платіжні документи

ліки, що містять наркотичні чи психотропні речовини;

товари, що потребують дозвільних документів;

товари, вартість яких перевищує 500 євро або важать понад 50 кг.

За ці товари доведеться сплатити податок, який залежить від вартості. Для цього на митному контролі потрібно надати цінники чи товарні чеки.

Якщо таких документів немає, то митники розрахують вартість на основі цін на ідентичні чи подібні товари. В митній декларації потрібно буде вказати точні дані про товари, їх кількість та найменування.

Нагадаємо, що зараз митом не обкладаються товари, які допоможуть українцям пережити зиму в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Мова йде про генератори, зарядні станції, павербанки та тому подібне. Це дозволить українцям дешевше купувати такі необхідні речі в обхід перекупників, які намагаються нажитися на ситуації, що склалася в умовах повномасштабної війни.