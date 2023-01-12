В Україні створили робота, здатного вести дистанційний вогонь

У Сумському державному університеті створили безпілотного робота, здатного вести дистанційний вогонь. Про цю розробку повідомив Іван Дегтярьов, який займає посаду старшого викладача на кафедрі “Технології машинобудування”.

Що відомо про цю розробку

За словами Дегтярьова, на роботизовану платформу можна змонтувати одразу декілька видів стрілецької зброї. Робот дозволить вести вогонь дистанційно. Платформа спочатку розроблялася для використання в парі з квадроциклом.

За вирівнювання вертикальної осі відповідає спеціальний механізм. Він здатен повторювати рельєф місцевості з метою утримання прицілу. На даний момент у розробників є лише прототип цього робота. Для його створення використовувалися найдешевші деталі.

Як стверджує студент Денис Стриженко, який приймав безпосередню участь в створенні робота, основою цього проекту послужив попередній винахід. Мова йде про системи дистанційного керування кулементом ФГ-42. Члени команди змонтувати на станині двигуни, електроспуск та дротовий пульт дистанційного управління. Оператор кулемета отримає можливість вести вогонь з укриття. Зображення зі змонтованого на кулеметі тепловізора транслюватиметься на планшет. Таким чином оператор дистанційного кулемента буде захищений від ворожого вогню. Сподіваємося, що такий дистанційний робот вже найближчим часом потрапить на фронт та допомагатиме нашим бійцям нищити ворога.

Нагадаємо, що українські конструктори розробили безпілотні літальні апарати, які будуть полювати на іранські Shahed-136. Наразі сотня операторів навчаються керувати цими дронами. Таким чином українські сили протиповітряної оборони зможуть заощадити дороговартісні ракети від систем ППО, адже окупанти запускають “шахеди” вночі, щоб унеможливити їх знищення зі стрілецької зброї.

Найближчими місяцями на захист українського неба стануть протиракетні системи Patriot, які нам нададуть США. Додаткову батарею цих систем ПРО надасть Німеччина, але поки невідомі терміни. Також Канада придбає у США системи NASAMS, щоб передати їх Україні.