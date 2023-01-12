ЗСУ вже використовують касетні боєприпаси DPICM: якої шкоди вони завдають окупантам

На озброєнні турецької армії є вдосконалені конвекційні боєприпаси. Вони були виготовлені ще в період “холодної війни”. Журналісти видання Foreign Policy стверджують, що турецька сторона почала таємно передавати їх Києву.

Що відомо про ці боєприпаси та як вони допомагають нищити окупанта

В одному касетному боєприпасі DPICM є 88 патронів. Збройні сили України використовують цей тип озброєння для ефективного знищення броньованої техніки окупантів. Джерела видання стверджують, що першу партію турецьких касетних снарядів DPICM українська армія отримала відносно недавно, в листопаді минулого року. В посольстві США в Туреччині відмовилися коментувати цю інформацію. А направлений журналістами в Міністерство оборони України запит залишився без відповіді.

Україна давно намагалася домовитися зі Сполученими Штатами Америки про постачання касетних боєприпасів. Проте керівництво Пентагона вважало передачу такого типу зброї недоцільним. За словами співбесідника з журналістами видання Foreign Policy. єдина країна, яка могла передати такий вид озброєння України, це Туреччина. Річ у тім, що ця країна не приєдналася до Конвенції про відмову від використання касетних снарядів.

Також нещодавно стало відомо, що влада Пакистану має намір надати Україні боєприпаси, включно з 155- мм артилерійськими снарядами. Обсяг партії складе 159 контейнерів. В обмін на цю допомогу Україна погодилася допомогти з модернізацією кількох моделей гелікоптерів.

Нагадаємо, що ввечері 11 січня 2023 року стало відомо про передачу важких танків Польщею та Великою Британією. Раніше США та Німеччина погодили передачу броньованих машин Marder та Bradley в кількості 50 та 40 одиниць відповідно. А ще, США, Німеччина та Канада нададуть протиракетні системи. І це лише початок. Тож сподіваємося, що 2023 рік принесе Україні довгоочікувану перемогу над ворогом.