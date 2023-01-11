Обміняти старі лампи на нові LED можна буде лише в 6 областях — Шмигаль

Кожен українець отримає можливість подати заявку через “Дію”, а після — отримати п’ять нових LED ламп в найближчому відділенні національного поштового оператора “Укрпошта”.

Кабінет міністрів з 16 січня цього року почне в режимі бета-тестування програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадливі LED лампи. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідне рішення прийняв уряд на засіданні 10 січня.

На першому етапі планується замінити до пів мільйона ламп в шести регіонах України. Після цього десь через два тижні проєкт запустять по всій території країни

За словами Шмигаля будь-який громадянин України зможе подати заявку через Дію та отримати 5 нових енергоощадних ламп в найближчому відділенні Укрпошти. Вся процедура має бути максимально простою та швидкою.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував всім міжнародним партнерам України за підтримку, в тому числі Європейську комісію та Францію, які закуплять для нашої країни 30 мільйоні та 5 мільйонів ламп відповідно.

Нагадаємо, що за словами Шмигаля заміна 50 мільйонів ламп допоможе заощадити до 10% споживання електроенергії під час пікових навантажень. Зважаючи на складну ситуацію в енергосистемі, така економія може суттєво допомогти скоротити споживання електроенергії. Таким чином можна буде скоротити періоди відключення електрики.

До речі, в Укренерго недавно заявили, що при умові відсутності нових ракетних атак на критичну інфраструктуру України віялові відключення електрики можуть припинитися вже через два місяці. Проте на повне відновлення енергетичної інфраструктури може знадобитися не менше ніж рік. Також в Україні суттєвий дефіцит саме радянського обладнання для ремонту, в Європейському союзі обладнання дещо інші і його не можна використати для ремонту. Проте країни колишнього радянського союзу, такі як Польща та Литва, активно допомагають обладнанням.