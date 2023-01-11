Ліхтар лише за 72 гривні світитиме 3 місяці: як виготовити власноруч

В умовах частих відключень світла українці навчилися майструвати не тільки свічки, але й ліхтарики. Такий пристрій буде безпечним та коштуватиме не більше 72 гривень.

Розповідаємо, як швидко виготовити ліхтарик власними руками.

Змайстрований власноруч ліхтарик світитиме досить яскраво. При цьому він безпечний і його можна використовувати в місцях поблизу пального. Такий ліхтар світитиме 2-3 місяці, а всі матеріали для нього можна придбати в будь-якому магазині.

Для виготовлення ліхтарика нам знадобиться:

пластикова пляшка з під води;

дві міні-пальчикові батарейки;

шприц на 20 кубів;

1-2 вивідні світлодіоди (5 мм);

ртутний вимикач (такий перемикач замикає та розмикає електричний ланцюг завдяки невеликій кількості рідкої ртуті);

шматок товстої та дуже міцної нитки;

дві таблетки аспірину.

Як змайструвати ліхтарик

Візьміть дві міні-пальчикові батарейки та припаяйте до них ртутний вимикач плюс на мінус. Притисніть датчик нахилу до батарейки й разом обмотайте ізоляційною стрічкою.

Припаяйте світлодіоди до батарейок.

Запаяйте шприц з боку де кріплять голку до шприца та обріжте частину шприца, який виступає над шийкою пляшки. В результаті ви маєте отримати рівний верх, щоб надіти кришку пляшки.

Далі вийміть шприц з пляшки та заповніть її водою. Додайте в воду дві таблетки аспірину, це не допустить псування води та створить цікавий ефект “снігу, що падає”. Додатково можна додати дрібних блискіток.

До того як вставити в пляшку, наповнену водою, шприц, підставте під нього товсту нитку, можна рибальську линву. Вона допоможе загнати всередину корпус шприца. Тобто конструкція має бути герментичною, завдяки нитці з посудини вийдуть всі бульбашки та зайва вода.

Після того, як шприц повністю увійде в пляшку, потрібно вийняти з нитку.

Перевірте, що шприц був сухим всередині, помістіть в нього батарейки та закрийте кришкою. Переверніть ліхтар та насолоджуйтеся яскравим світлом.