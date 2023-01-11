ТОП 7 приладів, які споживають найбільше електроенергії, і річ не в заощадженні

Через наслідки російських ракетних атак на критичну інфраструктуру українців просять заощаджувати електроенергію. Але річ не лише в економії, перевантаження мережі може призвести до непоправних наслідків. Для початку пропонуємо визначити домашні прилади, які споживають найбільше електрики. В ТОП 3 входять кондиціонери, пральні машини та електрочайники, але це ще не все.

Стомлені багатогодинним очікуванням українці починають вмикати одразу всі прилади як тільки з’являється світло. Проте так робити категорично не можна. В умовах атак на енергетичну інфраструктуру це може призвести до перевантаження мережі та аварійного вимкнення світла. Також великого навантаження може не витримати ваша проводка. Тож краще чергувати потужні прилади.

Найпотужніші прилади:

кондиціонер – 2,2-3,37 кВт;

електрочайник – 2,2-2,4 кВт;

пральна машина – 0,8-2,2 кВт;

пилосмок – 2 кВт;

бойлер – 1,5-2,5 квт;

праска – 1-2,4 кВт.

Значно менше споживають такі прилади:

холодильник – 0,3-0,9 кВт;

мікрохвильова піч – 0,6-1,5 кВт;

телевізор – 0,08-0,14 кВт;

комп’ютер – 0,065-0,45 кВт.

Тож краще за все вмикати, наприклад, кондиціонер та пральну машину, потім електрочайник та праску, і так далі.

Також українців закликають вмикати потужні прилади в мережу хоча б через 20-30 хвилин після ввімкнення світла.

А ще, енергетики закликають дотримуватися правила: одна кімната – одне джерело освітлення. При цьому старі лампи розжарювання краще замінити на ощадливі LED лампи. Також у світлий час доби краще по максимуму використовувати природне освітлення та вимикати світло в кімнаті, якщо там нікого немає. Такі прості правила можуть допомогти скоротити тривалість відключення електроенергії.

Раніше в Укренерго повідомляли, що віялові відключення світла триватимуть мінімум два місяці. Проте на повне відновлення енергетичної системи України знадобиться не менше року, і це при умові припинення терористичних атак на енергосистему. Але вже найближчим часом на захист українського неба стануть протиракетні системи Patriot від наших західних партнерів.