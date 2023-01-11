Прогноз сонячної активності на сьогодні, 11 січня: як захиститися під час магнітних бурь

В середу, 11 січня, сонячна активність буде помірною. Впродовж останньої доби сонячна активність була досить високою. Всього за 24 години на Сонці зафіксували одразу вісім спалахів класу С, пять спалахів класу М та один – класу X1, 98.

Згідно з класифікацією найпотужнішим є спалахи Х класу. Вони трапляються не часто. У випадку коли вони спрямовані в сторону Землі, то можуть призвести до доволі затяжних радіаційних бур. В такому разі із ладу можуть виходити супутники, системи зв’язку та навіть наземні технології та енергосистеми.

Всього один спалах Х класу може призвести до серйозних – G4 чи навіть екстремальних – G5 геомагнітних штормів на планеті Земля. Єдиний плюс надмірної сонячної активноcті такого ступеня – неймовірно красиве полярне сяйво.

Загалом в середу геомагнітне поле Землі буде коливатися від спокійного до нестабільного.

Сонячна активність на 11 січня:

Імовірність малого геомагнітного шторму – 10%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 35%

Кількість сонячних плям – 111.

Нагадаємо, що магнітні бурі можуть негативно відобразитися на здоров’ї людей. Попередження про спалахи на Сонці допоможуть контролювати фактори ризику інсультів та інфарктів.

Щоб зменшити негативний вплив сонячної активності, потрібно дотримуватися кількох порад:

лягати спати раніше та добре висипатися, загальна тривалість сну не може бути меншою за 7-8 годин;

відмовитися від кави та енергетиків;

провітрювати спальню та гуляти на свіжому повітрі;

не їсти копчене, солоне та гостре, щоб уникнути затримки води в організмі;

відмовитися від алкоголю та куріння, або хоча б скоротити кількість викурених цигарок;

мати при собі ліки, особливо, якщо ви страждаєте від хронічних захворювань серцево судинної системи.

Також варто не сідати за кермо, адже ви можете різко відчути запаморочення. Віддайте перевагу громадському транспорту чи пішій прогулянці.