США готові надати антидронові комплекси VAMPIRE: чи змінить це хід війни

L3Harris Technologies та оборонне відомство Сполучених Штатів Америки підписали контракт на постачання антидронових комплексів VAMPIRE. Відповідно до договору компанія повинна надати Пентагону 14 одиниць ракетних комплексів VAMPIRE. Їх згодом передадуть Збройним силам України.

Що відомо про комплекси VAMPIRE

Згідно з умовами контракту на 40 мільйонів доларів комплекси мають бути встановлені на автотранспорті засоби. Перша партія ракетних систем складе 4 одиниці та буде надана українським збройним силам в першій половині цього року. Друга партія в кількості 10 одиниць ракетних антидронових комплексів VAMPIRE буде передана замовнику в другій половині 2023 року.

Представник компанії L3Harris Technologies Люк Савуа стосовно цього зазначив, що український народ неймовірний, адже всі об’єдналися та стали на захист своєї території та незалежності. Компанія L3Harris Technologies має намір допомогти стратегічному партнеру — Сполученим Штатам Америки шляхом постачання сучасних антидронових систем.

Насправді VAMPIRE — це надсучасне озброєння. Перший прототип антидронового комплексу був представлений у квітні минулого року. Вже в серпні Білий дім включив ракетні системи в черговий пакет оборонної допомоги об’ємом три мільярди доларів. VAMPIRE призначені для знищення безпілотників ракетами з лазерними системами наведення. Такий ракетний комплекс монтується в кузові пікапа. Тобто така машина буде досить швидкою та мобільною. Це дозволить ефективно знищувати безпілотні літальні апарати, в тому числі іранські “шахеди”, які регулярно атакують нашу критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, що українські конструктори працюють над створенням дронів, які полюватимуть на іранські Shahed- 136. Наразі понад сто операторів проходять навчання, щоб освоїти керування цими надсучасними літальними апаратами. Це допоможе зекономити дороговартісні ракети від систем ППО, адже окупанти запускають Shahed- 136 вночі, щоб унеможливити їх знищення за допомогою стрілецької зброї чи переносних зенітно ракетних комплексів.