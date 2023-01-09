Трех знаков зодиака ждет фантастическая неделя: до 15 января они разбогатеют
За что бы ни взялись, эти любимцы судьбы от всего будут получать огромную выгоду.
Вторая неделя января станет невероятно успешной для представителей трех зодиакальных знаков. До 15 января им будет везти во всех начинаниях. Но наиболее плодотворным этот период станет в финансовом плане.
Близнецов, Весов и Водолеев ждет стремительный карьерный взлет и значительное увеличение зарплаты. Также они заведут ряд полезных знакомств и вполне возможно закрутят роман.
Близнецы
Управляющей планетой для этого знака является Меркурий. И даже несмотря на то, что он сейчас находится в процессе ретроградации, Близнецам будет безумно везти. Хотя когда «планета самоутверждения» наконец завершит свой цикл обратного движения, а произойдет это 12 января, Близнецы ощутят еще больший приток энергии и уверенности в собственных силах.
Уроженцы знака увидят мир и свою жизнь под совсем другим углом. Близнецы поймут, как нужно действовать, чтобы быстрее и эффективнее достигать собственных целей. Они смогут продемонстрировать руководству и коллегам свой истинный потенциал, благодаря чему получат неплохую прибавку к зарплате. И это будет только начало невероятно прибыльного периода в жизни Близнецов.
Весы
Марс и Венера уже в начале текущей недели подарят Весам целый ряд новых возможностей. Неожиданный успех просто ошарашит представителей знака. Везти будет как в работе, так и в личной жизни.
Но больше всего Весов порадует финансовая сфера. Уроженцы знака получат прибыль от проекта, на который не возлагали никаких надежд. У них в руках окажется немалая сумма, которую Весы сразу же инвестируют на очень выгодных условиях.
Водолей
Водолеям представится возможность отдохнуть и так сказать «перезагрузиться». Как следствие, у них появится гораздо большее вдохновение к работе, что сразу же отразится на доходах представителей знака.
В первой половине недели Водолеям советуют вспомнить о своем старом хобби. Оно отвлечет от рутинных дел и поможет не перегружать голову рабочими вопросами. В личной жизни Водолеев, где еще в начале года царил хаос, все прояснится и наладится.
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