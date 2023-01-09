Трех знаков зодиака ждет фантастическая неделя: до 15 января они разбогатеют

Вторая неделя января станет невероятно успешной для представителей трех зодиакальных знаков. До 15 января им будет везти во всех начинаниях. Но наиболее плодотворным этот период станет в финансовом плане.

Близнецов, Весов и Водолеев ждет стремительный карьерный взлет и значительное увеличение зарплаты. Также они заведут ряд полезных знакомств и вполне возможно закрутят роман.

Близнецы

Управляющей планетой для этого знака является Меркурий. И даже несмотря на то, что он сейчас находится в процессе ретроградации, Близнецам будет безумно везти. Хотя когда «планета самоутверждения» наконец завершит свой цикл обратного движения, а произойдет это 12 января, Близнецы ощутят еще больший приток энергии и уверенности в собственных силах.

Уроженцы знака увидят мир и свою жизнь под совсем другим углом. Близнецы поймут, как нужно действовать, чтобы быстрее и эффективнее достигать собственных целей. Они смогут продемонстрировать руководству и коллегам свой истинный потенциал, благодаря чему получат неплохую прибавку к зарплате. И это будет только начало невероятно прибыльного периода в жизни Близнецов.

Весы

Марс и Венера уже в начале текущей недели подарят Весам целый ряд новых возможностей. Неожиданный успех просто ошарашит представителей знака. Везти будет как в работе, так и в личной жизни.

Но больше всего Весов порадует финансовая сфера. Уроженцы знака получат прибыль от проекта, на который не возлагали никаких надежд. У них в руках окажется немалая сумма, которую Весы сразу же инвестируют на очень выгодных условиях.

Водолей

Водолеям представится возможность отдохнуть и так сказать «перезагрузиться». Как следствие, у них появится гораздо большее вдохновение к работе, что сразу же отразится на доходах представителей знака.

В первой половине недели Водолеям советуют вспомнить о своем старом хобби. Оно отвлечет от рутинных дел и поможет не перегружать голову рабочими вопросами. В личной жизни Водолеев, где еще в начале года царил хаос, все прояснится и наладится.