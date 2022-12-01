Чи зміниться офіційний курс гривні до кінця 2022 року: Гетманцев відповів

До кінця року долар зростати не буде, а офіційний курс гривні залишиться стабільним. Такою інформацією днями поділився у інтерв’ю виданню «Українські новини» голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

Чиновник зазначив, що в Національному банку України наразі не бачать жодних підстав для коригування офіційного курсу гривні. Платіжний баланс у третьому кварталі 2022 року був позитивним і склав $2,2 млрд. Та й на результати четвертого кварталу у НБУ виключно оптимістичні прогнози. За очікуваннями регулятора платіжний баланс наприкінці грудня складе близько $1,1 млрд.

Важливу роль у стабільності курсу відіграє також регулярне надходження фінансової допомоги від країн-партнерів. Причому значення має не лише сума, а й тип цих надходжень. Зокрема 45% отриманих у листопаді коштів були передані Україні у вигляді грантів, які не доведеться згодом повертати надавцям. Завдяки таким щедрим грошовим вливанням з-за кордону золотовалютний резерв України зараз складає понад $25 млрд, забезпечуючи державі надійну «подушку безпеки» та гарантуючи економічну стабільність навіть в умовах війни.

Гетманцев переконаний, зараз у держави є принаймні 3-місячна гарантія імпорту. А отже жодної загрози для курсу гривні немає і бути не може. Нардеп також наголосив, що згідно із законодавчим мандатом Національний банк таргетує лише інфляцію, а зовсім не курс. Тож не намагається його ані забезпечити, ані спрогнозувати.

Варто зазначити, що через безробіття та постійне очікування блекауту українці в останні кілька тижнів неохоче купували валюту. Натомість вони віддавали перевагу зберіганню грошей у гривневій готівці. Така тенденція найближчим часом вочевидь не втратить сили, а отже неодмінно вплине на курс долара та євро у грудні. Причому експерти очікують, що в результаті цього впливу гривня лише укріпится у відношенні до основних світових валют.