Україна отримає нову партію військової допомоги від Франції: що передадуть ЗСУ

Збройні сили України отримають колісні танки AMX-10RC та броньовані машини Bastion.

Під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона 4 січня 2023 року стало відомо про чергову партію військової допомоги. За словами Макрона, Франція передасть важкі бронетранспортери AMX-10RC, які класифікують як танки на колесах.

За даними французьких видань, це перший випадок, коли танки західного зразка відправлять на посилення українських збройних сил.

Зазначимо, що танки AMX-10RC розроблені ще в 1970-х роках та прийняті на озброєння в 1981 році. Цей танк являє собою машину-амфібію з масою близько 16 тонн. Цей танк має башту з 105-мм гарматою, спареним 7,62 мм кулеметом та 4 димовими мінометами. Танк має колісну формулу 6х6, підвіску зі змінним дорожнім просвітом, систему підкачування шин та два водомети, які дозволяють рухатися по воді. Також є модифікація цієї машини з посиленою бронею, але вона не здатна долати воді перешкоди. Екіпаж такого машини складає чотири особи.

Також українським захисникам передадуть багатоцільові броньовані машини Bastion. Це відносно нова розробка, адже її прийняли на озброєння тільки у 2012 році. Повнопривідна броньована машина доповнена захистом від мін та доступна в кількох модифікаціях. Базова версія придатна для перевезення групи з п’яти бійців.

Також є можливість встановити на даху турелі з 12,7 мм кулеметом. Додатково цю машину можна комплектувати 40-мм гранатометами типу HK GMG або кулеметами калібру 7,62 мм. Також є модифікація для перевезення восьми осіб.

При цьому досі не відомо, скільки одиниць такої техніки передадуть Збройним силам України. Водночас ми сподіваємося, що передача важкого озброєння Францією дасть поштовх інших нашим західним партнерам передати більше зброї для боротьби за нашу свободу.