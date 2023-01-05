Ціни на електрику суттєво зростуть: заплановано 3 етапи підвищення цін у 2023 році

Протягом 2023 року тарифи на електроенергію підвищуватимуть у три етапи. Відповідне рішення затвердила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скорочено НКРЕКП.

Таким чином вартість зростатиме тричі на 2023 рік:

З січня 2023 року тариф виросте на 10% – з 345,64 грн у 2022 до 380,28 гривні за МВт-годину без урахування ПДВ. З 1 квітня 2023 року вартість зросте ще на 13,1%, тобто до 430 грн за МВт-год. З 1 липня електрика подорожчає ще на 12,7%, до 485,1 гривні за МВт-год.

Наразі це подорожчання стосується непобутових користувачів, але ситуація може змінитися. і

Також у 2023 році подорожчає передача електроенергії для підприємств “зеленої” електрометалургії вперше буде коштувати 209,42 грн/МВт-год.

Також зростуть тарифи на диспетчеризацію:

з 1 січня зросте на 9,9% — з нинішнього 62,13 грн/МВт-год до 68,28 грн/МВт-год,

з 1 квітня — ще на 18,4%, до 80,87 грн/МВт- год,

з 1 липня — ще на 18,1%, до 95,54 грн/МВт-год.

НКРЕКП розглядала одномоментне підвищення тарифів з 1 січна, тобто одразу 28,9%. Але різке підвищення тарифів стане надто обтяжливим для споживачів електроенергії. З огляду на можливі негативні наслідки різкого підвищення тарифів буде правильніше поступово підвищити тарифи.

Водночас очільник “Укренерго” Володимир Кудрицький стверджує, що для нього неочікуваний підхід триетапного підвищення тарифу. За його словами запропонована формула підвищення тарифів не відповідає часовій структурі витраті коштів. які плануються на наступний рік. На початку 2023 року очікуються суттєві витрати на відновлення пошкоджених та зруйнованих електромереж.

Нагадаємо, що українська енергетична система пережила понад десяток ракетних атак та ударів по енергетичній інфраструктури іранських дронів-камікадзе “Shahed-136”. Енергетики стверджують, що найскладніший етап вже позаду. Аномальна тепла погода посприяла скороченню термінів відключення електропостачання. Проте українців і надалі закликають заощаджувати електроенергію. Вже скоро Україна отримає протиракетні системи Patriot, що зробить наше небо більш безпечним.